На Сахалине возбудили уголовное дело после нападения собак на ребенка

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на малолетнего ребенка бездомных собак в городе Долинске на юге Сахалина, сообщили в среду журналистам в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.