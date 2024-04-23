В России предложили ограничить максимальную скорость электросамокатов до 8 км/ч

В Госдуме предложили ограничить максимальную скорость передвижения на электросамокатах. По тротуарам и дорожкам для пешеходов самокатчикам могут предложить разгоняться до 8 км/ч, но не более, сообщило сетевое издание «Вслух.
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