Indiana Jones and the Great Circle втрое обошла Senua's Saga: Hellblade II по пиковому онлайну в Steam По с...

Indiana Jones and the Great Circle втрое обошла Senua's Saga: Hellblade II по пиковому онлайну в SteamПо сравнению с другими AAA-релизами последнего времени запуск “Индианы Джонса” в Steam нельзя назвать выдающимся, однако делать окончательные выводы на данный момент рано – есть вероятность, что проект еще наберет аудиторию, учитывая отличные отзывы.