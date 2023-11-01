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Депутат Колунов: строителей частных домов обяжут открывать эскроу-счета

Депутат Колунов: строителей частных домов обяжут открывать эскроу-счета

В Госдуму внесли законопроект о финансировании строительства частных домов через эскроу-счета. Это позволит обезопасить жителей страны от недобросовестных подрядчиков и сделать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) более доступным, пояснил телеканалу "360" депутат Госдумы Сергей Колунов.

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