Депутат Колунов: строителей частных домов обяжут открывать эскроу-счета

В Госдуму внесли законопроект о финансировании строительства частных домов через эскроу-счета. Это позволит обезопасить жителей страны от недобросовестных подрядчиков и сделать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) более доступным, пояснил телеканалу "360" депутат Госдумы Сергей Колунов.