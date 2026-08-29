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ИА Регнум

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Мужчина погиб при атаке украинских беспилотников на Севастополь

Мужчина погиб при атаке украинских беспилотников на Севастополь

Один человек погиб и еще трое получили ранения при ночной атаке украинских беспилотников на Севастополь.

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