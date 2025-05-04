«Они заслуживают достойной пенсии. Они не должны быть «за бортом» пенсионной системы!»: в Госдуме хотят перемен

Сергей Миронов, возглавляющий партию «Справедливая Россия — За правду», приветствовал инициативу правительства по отмене ограничений на учет периода ухода за детьми в страховом стаже при начислении пенсии.
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