«Майами» вышел в финал НБА, разгромив «Бостон» в седьмом матче серии

28 очков Батлера помогли «Майами» обыграть «Бостон» в решающем матче серии. Ранним утром 30 мая мск в Бостоне (штат Массачусетс, США) прошел седьмой матч финальной серии Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимали «Майами Хит».