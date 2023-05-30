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«Майами» вышел в финал НБА, разгромив «Бостон» в седьмом матче серии

«Майами» вышел в финал НБА, разгромив «Бостон» в седьмом матче серии

28 очков Батлера помогли «Майами» обыграть «Бостон» в решающем матче серии. Ранним утром 30 мая мск в Бостоне (штат Массачусетс, США) прошел седьмой матч финальной серии Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимали «Майами Хит».

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