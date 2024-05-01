"США несут ответственность за пандемию COVID-19": Роберт Кеннеди - младший присоединился к голосам учёных

Фото: Царьград. Сегодня 4,7K прочитали Американский политик Роберт Кеннеди - младший заявил, что "США несут ответственность за пандемию COVID-19".
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