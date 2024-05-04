Александр Горячев: «Новый вызов - 2024» как путь к социальной инновации и сотрудничеству

В преддверии значимого события для некоммерческого сектора России, Всероссийского форума развития некоммерческих организаций и социальных проектов «Новый вызов – 2024», омбудсмен НКО Александр Горячев поделился своими ожиданиями и видением будущего социальных инициатив в стране.
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