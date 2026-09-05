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Мишень для российского оружия: Финляндия поплатилась за членство в НАТО

Мишень для российского оружия: Финляндия поплатилась за членство в НАТО

ПЕКИН, 5 сентября, ФедералПресс. Три года назад Финляндия стал одним из членов НАТО. Этот шаг Хельсинки объяснял тем, что страна нуждается в защите от возможных российских угроз.

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