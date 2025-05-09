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Донецкая группа новостей

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Женщина пришла в Парк Славы с цветами, чтобы почтить память, но привлекла внимание полиции из-за пилотки с «запрещённой символикой» &mdash...

Женщина пришла в Парк Славы с цветами, чтобы почтить память, но привлекла внимание полиции из-за пилотки с «запрещённой символикой» &mdash...

❗️В Киеве задержали пенсионерку, которая пришла возложить цветы Женщина пришла в Парк Славы с цветами, чтобы почтить память, но привлекла внимание полиции из-за пилотки с «запрещённой символикой» — советской звездой.

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