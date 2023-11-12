Да, Израиль побеждает, громит в Газе всех подряд, его руководители в бодром расположении духа отчитываются как выполняют все поставленные цели, вот только они не понимают главного.
Гениальная фраза Маска по поводу поражения Израиля
Комментарии
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Юрий Золотарев
Клопы фашизма пожирают самих себя!
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13 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
5 000 детей убили Израельтяне...А сколько ИЗУРОДОВАННЫХ????.......Вы рехнулись там??????? Вы что творите????
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12 час.
Галина Смирнова
Евреи за сто лет соскучились по погромам.....
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10 час.
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