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Закон и Порядок

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Гениальная фраза Маска по поводу поражения Израиля

Гениальная фраза Маска по поводу поражения Израиля

Да, Израиль побеждает, громит в Газе всех подряд, его руководители в бодром расположении духа отчитываются как выполняют все поставленные цели, вот только они не понимают главного.

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