Мечты ПСЖ, перезагрузка «Реала», дебют Батракова и взлёт «Комо»: главные интриги Лиги чемпионов — 2026/27

Во вторник, 8 сентября, шестью матчами стартует общий этап Лиги чемпионов. В нём дебютируют четыре новые команды: «Сабах», «Викинг», «Комо» и ЛАСК.
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