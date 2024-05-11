11 мая по народному календарю Максимов день или Березосок. Считалось, что в этот день нельзя пить березовый сок просто так.
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11 мая по народному календарю Максимов день или Березосок. Считалось, что в этот день нельзя пить березовый сок просто так.