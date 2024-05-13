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Задержания начались на акции протеста у парламента Грузии

Задержания начались на акции протеста у парламента Грузии

На акции против закона об иностранных агентах у парламента Грузии начались задержания. По данным Sputnik Грузия, полиция начала задерживать участников после того, как протестующие начали кидать в силовиков бутылки.

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