Задержания начались на акции протеста у парламента Грузии

На акции против закона об иностранных агентах у парламента Грузии начались задержания. По данным Sputnik Грузия, полиция начала задерживать участников после того, как протестующие начали кидать в силовиков бутылки.
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