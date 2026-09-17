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В Актау после обращений жителей изменили схему движения у ТЦ «Бәйтерек»

В Актау после обращений жителей изменили схему движения у ТЦ «Бәйтерек»

В Актау изменили схему организации дорожного движения на круговом перекрёстке напротив торгового центра «Бәйтерек», на пересечении 19, 28, 29 и 30 микрорайонов.

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