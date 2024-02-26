Замена лифтов в многоквартирных домах отменяется

Минстрой объяснил это низким размером взносов на капремонт. При средней стоимости лифта 2-3 млн рублей для решения проблемы с лифтами необходимо около 200 млрд рублей, которые собрать такими темпами невозможноБолее половины российских многоквартирных домов не включены в планы замены лифтов.
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