Замена лифтов в многоквартирных домах отменяется

Минстрой объяснил это низким размером взносов на капремонт. При средней стоимости лифта 2-3 млн рублей для решения проблемы с лифтами необходимо около 200 млрд рублей, которые собрать такими темпами невозможноБолее половины российских многоквартирных домов не включены в планы замены лифтов.