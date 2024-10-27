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Царьград

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Офицер ВСУ призвал избивать и штрафовать украинских уклонистов

Офицер ВСУ призвал избивать и штрафовать украинских уклонистов

Нежелающих умирать на фронте граждан страны продолжают ловить на улицах и в общественных местах.На Украине продолжается насильственная мобилизация граждан для пополнения рядов боевиков.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Это он от животного страха такой &quot;смелый&quot;!Ссыт,значит понимает чем это закончится!
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16 час.
Людмила
Первых - из Рады !
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16 час.

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