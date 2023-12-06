На Урале полуторагодовалый малыш насмерть замёрз на пороге дома

На Урале в деревне Катышке под Алапаевском полуторагодовалый мальчик замёрз насмерть. «По версии следствия, ранним утром малыш самостоятельно вышел из дома в холодные сени, после чего дверь в дом захлопнулась, и ребёнок уже не смог открыть её.
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