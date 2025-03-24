Химики упростили синтез амидов, что может сделать препарат для лимфомы дешевле в сотни раз

Исследование опубликовано в Journal of Catalysis. Исследование выполнено при поддержке РНФ. Амидная связь — одна из ключевых в химии, она образуется при формировании белков и пептидов в результате реакции между α-аминогруппой одной аминокислоты и α-карбоксильной группой другой.