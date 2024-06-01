Берут 1 яйцо и апельсин. Супер вкусный десерт за 30 минут: исчезает в одно мгновение

Апельсиновое печенье имеет богатую историю, которая начинается в Европе. Точное происхождение этого десерта неизвестно, но предполагается, что оно связано с использованием апельсинов в кулинарии ещё со времён Средневековья.
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