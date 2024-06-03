Ростех
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Ростех

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Ростех поставит Минобороны России бронежилеты «Оберег» с увеличенной площадью защиты

Ростех поставит Минобороны России бронежилеты «Оберег» с увеличенной площадью защиты

Фото: Егор Юркин Тульский завод «Октава», находящийся под управлением компании «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех, подписал контракт с Министерством обороны РФ на поставку крупной партии бронежилетов «Оберег».

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