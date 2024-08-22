Мнение | Почему инженерам сложно написать развернутый кейс о проекте: барьеры и возможности

Ты, мой дорогой читатель, уже устал от скучных технических отчетов? Представь: ты, уставший от бесконечных таблиц и графиков, заглядываешь в очередной кейс, ожидая увидеть нечто большее, чем просто перечисление сухих фактов.
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