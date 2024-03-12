Киев назначил нового генконсула в Канаде для «привлечения новых средств»

Недавно назначенный генеральный консул Украины в Канаде Олег Николенко во вторник, 12 марта, заявил, что главным его приоритетом в ближайшее время будет «привлечение новых средств» для киевского режима, – сообщают украинские СМИ.
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