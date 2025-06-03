Казахстан поставляет в Россию запрещённые препараты

Казахстан стал самым крупным поставщиком опасных медикаментов, которые перевозятся нелегально.Крупные партии сильнодействующих веществ, запрещённых законом, включая анаболики, стали всё чаще поступать в Россию через Казахстан, информирует интернет-издание "Известия".