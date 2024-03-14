Даниил Медведев: «Хочу хорошо выступать в Индиан-Уэллс, чтобы возвращаться без мысли «Боже мой, опять он»

В среду он обыграл Григора Димитрова (6:4, 6:4) и вышел в четвертьфинал. – Этот корт нравится вам уже чуть больше, чем в прошлом году? – Сегодня все было в порядке, но, как я уже сказал в интервью на корте, я думаю, что это потому, что когда ветрено, на корте песок.