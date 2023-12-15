Михаил Шемякин: Мама вырвала меня из психушки

Известный художник представил мемуары, рассказал о семье и о планах на будущее Художник, скульптор, постановщик балетов и спектаклей Михаил Шемякин приехал в Москву, чтобы представить книгу «Моя жизнь: до изгнания».
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