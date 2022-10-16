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Барнаульца госпитализировали после падения с высоты в ночном клубе на Арсенальной набережной

Предполагается, что гость Северной столицы находился в состоянии наркотического опьянения. Молодой уроженец Барнаула заработал многочисленные травмы после падения с высоты второго этажа на Арсенальной набережной Петербурга сегодня около 03:00.

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