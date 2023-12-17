В Ярцеве заключенные помогли убирать снег с улиц

Местная администрация обеспечила добровольцев необходимым инвентарем Около 50 смоленских осужденных, которые отбывают наказание в виде принудительных работ в исправительных центрах региона, приняли участие в волонтерской акции “Чистый город”.
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