Стали известны претенденты на Нобелевскую премию мира

Норвежский нобелевский комитет зарегистрировал 287 претендентов на премию мира в 2026 году, включая 208 физических лиц и 79 организаций, сообщил журнал Time.
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