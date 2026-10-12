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Мировое обозрение

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Швеция: скандал с фальсификациями на выборах и провал демократии

Швеция: скандал с фальсификациями на выборах и провал демократии

Главное в тезисах: Перевес в один мандат: Оппозиция в составе социал-демократов, Левой партии, Партии зелёных и Партии центра набрала 49,6% голосов и получила 176 мест в риксдаге против 173 у правого блока премьера Ульфа Кристерссона — разрыв около 40 тысяч голосов при населении 10,6 млн человек.

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