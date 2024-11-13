Основной закон сверхэволюции и цивилизация России «Земля — колыбель человечества, но нельзя вечно оставаться в колыбели».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Основной закон сверхэволюции и цивилизация России «Земля — колыбель человечества, но нельзя вечно оставаться в колыбели».
Свежие комментарии