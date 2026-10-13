Чемпион мира Алехандро Гомес назвал своего бывшего партнера по «Аталанте» Алексея Миранчука сильнейшим российским футболистом, с которым ему довелось играть, а также признался, что в молодости фанател по Андрею Аршавину.
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