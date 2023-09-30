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Корень здоровья: 10 лекарственных растений, у которых собирают именно корешки

Корень здоровья: 10 лекарственных растений, у которых собирают именно корешки

Осень – оптимальная пора для заготовки целебных корней. К этому времени надземная часть растений начинает увядать, а полезные вещества концентрируются в подземной части, корни становятся крупнее и увесистей.

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