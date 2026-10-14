"Нет совести". Володин призвал проверить обоснованность роста тарифов ЖКХ в России

В некоторых регионах стоимость коммунальных услуг превысила установленный лимит, заявил он Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по региональной политике и местному самоуправлению проанализировать ситуацию с ростом тарифов ЖКХ.
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А почему в другом регионе — это 22%", — сказал Володин.А почему в другом регионе — это 22%", — сказал Володин.
А в других регионах на целых 26% повышение !
И это не вопрос Совести. Это вопрос коррупции однозначно.
На возмущение людей власти с чистым взором и хорошо поставленными голосами отвечают " все обосновано, по другому нельзя..."
Так что Володину не словесами надо заниматься, а уж взялся за гуж - доведи дело до ума по-СОВЕСТИ !!!
До Володина, видимо не доходит, что "... в некоторых регионах стоимость коммунальных услуг превысила установленный правительством лимит ..." потому, что там плевать хотели на все эти лимиты. Там же и плевать хотели на Государственную структуру ФАС.