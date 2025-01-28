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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сан-Хосе» прервал серию из 6 поражений подряд, обыграв дома «Питтсбург» (2:1). Команда ушла с последнего места в НХЛ

«Сан-Хосе» прервал серию из 6 поражений подряд, обыграв дома «Питтсбург» (2:1). Команда ушла с последнего места в НХЛ

«Шаркс» обыграли «Пингвинс» в домашнем матче в регулярном чемпионате НХЛ.  Заброшенными шайбами отличились экс-игрок пенсильванцев Микаэль Гранлунд и первый номер драфта-2024 Макклин Селебрини.

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