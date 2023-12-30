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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леонтьев о 5:2 с «Адмиралом»: «Понимаем в каком положении находимся, как нам нужны очки. Тем ценнее эта победа»

– Мы завершаем тяжелый выезд непростой, но уверенной победой. Накал игры сегодня был такой же, как и вчера.

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