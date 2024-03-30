Покупка аккаунтов Фейсбук — неотъемлемая процедура арбитражной деятельности

В мире цифрового маркетинга покупка аккаунтов Фейсбук является обычной практикой для арбитражных специалистов, стремящихся получить доступ к ресурсам социальной сети с целью рекламы и продвижения товаров и услуг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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