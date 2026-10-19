Как отпугнуть волка и что делать, если он укусил? Эксперт дал ряд важных советов.В последние месяцы в медиа всё чаще мелькают тревожные заголовки: в России якобы грядет нашествие волков, а их численность втрое превысила оптимальную.
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