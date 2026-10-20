Внешний вид российско-китайской лунной базы «Амур-Хэйлунцзян» © "Газета.Ru" 14 февраля 2035 года на российско-китайской лунной базе заработала первая опытная линия по производству алюминия из лунного сырья.
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