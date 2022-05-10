Пока в подвалах Азовстали гниют и просят Киев о помощи - Арестович загарает в гавайской рубахе, а Зеленский награждает собаку

22 апреля 2022 Сергей Шойгу рапортовал об освобождении Мариуполя. Остатки боевиков батальона "Азов" (террористическая организация - запрещена в России) заперлись в подвалах завода Азовсталь.
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