❗️⚡️По данным издания "Орловские новости" со ссылкой на губернатора региона Андрея Клычкова, промышленный объект в Советском районе Орла подвергся ракетному удару противника, проведена частичная эвакуация.
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