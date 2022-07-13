Мировое обозрение

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Бени Ганц во время встречи с Байденом пытался открыть бутылку воды зубами

Бени Ганц во время встречи с Байденом пытался открыть бутылку воды зубами

Его не смутили окружающие Глава Минобороны Израиля Бени Ганц во время церемонии встречи с президентом США Джозефом Байденой пытался открыть бутылку воды зубами.

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