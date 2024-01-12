Как делают японский виски и откуда в нем запах ладана

«Сноб» рассказывает, чем японский виски отличается от шотландского и зачем его пьют с горячей водой. Иллюстрация: Лика Сочкина Как появился японский виски и почему он дорожает До середины XIX века Япония была закрытой страной.
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