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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Савосин: «Для себя понял, что с этого сезона буду выступать. Почувствовал поддержку трибун, я от этого кайфую»

Савосин занял второе место на этапе Гран-при России в Уфе. «Вернусь, отдохну и продолжу готовиться, планирую выступить либо на этапе в Самаре, либо в Казани.

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