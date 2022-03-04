В Минске опровергли фейки о гибели на Украине белорусских пограничников

В управлении Госпогранкомиета Белоруссии сообщили о том, что гражданам Республики стали поступать сообщения в виде СМС, а также поступать телефонные звонки с информацией о якобы гибели или полученных ранениях белорусских пограничников на Украине.
В управлении Госпогранкомиета Белоруссии сообщили о том, что гражданам Республики стали поступать сообщения в виде СМС, а также поступать телефонные звонки с информацией о якобы гибели или полученных ранениях белорусских пограничников на Украине.
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