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В Минске опровергли фейки о гибели на Украине белорусских пограничников

В Минске опровергли фейки о гибели на Украине белорусских пограничников

В управлении Госпогранкомиета Белоруссии сообщили о том, что гражданам Республики стали поступать сообщения в виде СМС, а также поступать телефонные звонки с информацией о якобы гибели или полученных ранениях белорусских пограничников на Украине.

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