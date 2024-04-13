Проблем с запчастями не будет: страховщики о нюансах страхования авто из Китая

Лидерами по количеству договоров каско являются автомобили отечественного производства, но вполне вероятно, что уже к концу 2024 года количество застрахованных автомобилей из Китая и российских как минимум сравняется.
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