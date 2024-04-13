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За рулем

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  • Астон Мартин
    а своего производителя кто то собирается защищать ???🤔Эти бренды из КНР...
  • Михаил Федоров
    хуйня какая то.Москвич 6: объявл...
  • Федор Листьев
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Проблем с запчастями не будет: страховщики о нюансах страхования авто из Китая

Проблем с запчастями не будет: страховщики о нюансах страхования авто из Китая

Лидерами по количеству договоров каско являются автомобили отечественного производства, но вполне вероятно, что уже к концу 2024 года количество застрахованных автомобилей из Китая и российских как минимум сравняется.

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