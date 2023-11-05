Гороскоп от Павла Глобы на 6 ноября 2023 года: не следует остро реагировать на происходящее ClickioГороскоп от Павла Глобы на 6 ноября предостерегает знаки зодиакального круга от нелепых ситуаций и конфликтов, подсказывая, как управлять своей судьбой с мудростью и предвидением.