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Александр Соляной из Курской области награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент России наградил Александра Соляного, заслуженного работника Михайловского горно-обогатительного комбината из Курской области, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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