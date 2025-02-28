Специалисты подтвердили безопасность радиационного фона в Карелии

Роспотребнадзор проверил радиацию в Петрозаводске, Кондопоге и других городах и пришел к выводу, что она в норме Роспотребнадзор Карелии обнародовал результаты замеров мощности гамма-излучения в крупнейших населенных пунктах республики: Петрозаводске, Кондопоге, Сортавале, Костомукше и Сегеже.